Провалившая гендерный тест боксерша Хелиф пожаловалась на отстранение в CAS

Провалившая гендерный тест алжирская боксерша Иман Хелиф подала в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию из-за решения отстранить ее от соревнований под эгидой федерации World Boxing.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Федерация отказалась допускать Хелиф к участию в боксерских турнирах до тех пор, пока она не пройдет обязательное гендерное тестирование. Спортсменка оспорила это решение и запросила у суда разрешение на участие в чемпионате мира по боксу без прохождения теста.

Источник: Lenta.ru