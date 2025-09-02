В Шеки совершено нападение на дом: есть задержанные

В селе Кичик Дехне Шекинского района задержаны лица, совершившие ночью налет на квартиру.

Как передает 1news.az, об этом сообщает Report со ссылкой на Шекинскую региональную группу пресс-службы Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что несколько человек в масках проникли в один из домов, связали хозяина, угрожали ему режущим предметом и забрали его деньги.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками Шекинского городского и районного отдела полиции, были установлены и задержаны подозреваемые в совершении преступления — 40-летний Анар Садыгов и его 47-летний знакомый Турал Асадов.

По данному факту возбуждено уголовное дело.