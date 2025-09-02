В Барде перехвачена крупная партия наркотиков из Ирана

В Барде полиция обнаружила 10 килограммов наркотиков, ввезённых в страну контрабандным путём.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел.

Сотрудники Бардинского районного отдела полиции провели очередную операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

В ходе операции по подозрению в совершении преступления были задержаны ранее судимые Илькин Исмаилов, Эльгин Рзаев и Эльвин Гулиев. У них было обнаружено и изъято более 5 килограммов марихуаны и более 4 килограммов гашиша. Задержанные лица, действуя по предварительному сговору, планировали контрабандным путём ввезти наркотики из Ирана для последующей реализации.

По данному факту возбуждено уголовное дело, судом в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.