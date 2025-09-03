Задержан ранее судимый наркоторговец

Сотрудники полиции Агджабединского района провели операцию по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Как сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, в ходе мероприятия в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый Сулейман Фаталиев, передает 1news.az.

У него было обнаружено около 5 килограммов марихуаны. В ходе расследования было установлено, что Фаталиев приобрёл наркотики с целью сбыта.

По данному факту возбуждено уголовное дело, и по решению суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста.