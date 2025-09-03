 Здание Азербайджанского радио будет демонтировано | 1news.az | Новости
Общество

Здание Азербайджанского радио будет демонтировано

Фаига Мамедова16:30 - Сегодня
В здании Азербайджанского радио будут проводиться демонтажные работы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, чтобы не прерывать вещание, сотрудники продолжат работу в здании Азербайджанского телевидения (АзТВ).

В пресс-службе АзТВ подтвердили эту информацию. Было отмечено, что после сноса старого здания планируется закладка фундамента и строительство нового:

«Пока неизвестно, сколько этажей будет в новом здании Азербайджанского радио. Это может зависеть от будущих условий и количества сотрудников».

314

В Азербайджане могут запретить вредные для здоровья стройматериалы

Агентство водных ресурсов Азербайджана: «Крышка люка, в который упал ребёнок, была на месте» - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Проведена эксгумация останков пятилетней девочки, похороненной на Аллее шехидов

С сегодняшнего дня студенческие стипендии повышены

