Здание Азербайджанского радио будет демонтировано

В здании Азербайджанского радио будут проводиться демонтажные работы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, чтобы не прерывать вещание, сотрудники продолжат работу в здании Азербайджанского телевидения (АзТВ).

В пресс-службе АзТВ подтвердили эту информацию. Было отмечено, что после сноса старого здания планируется закладка фундамента и строительство нового:

«Пока неизвестно, сколько этажей будет в новом здании Азербайджанского радио. Это может зависеть от будущих условий и количества сотрудников».