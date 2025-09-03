В трех районах Баку временно отключат газ: список адресов

Сегодня, в трёх районах Баку будет временно приостановлена подача газа.

Как сообщили в ПО «Азеригаз», подача газа будет прекращена с 10:00 в связи с проведением ремонтных работ.

Работы включают в себя демонтаж регулирующего узла на газораспределительной станции «I Забрат», проверку газопровода на герметичность при помощи воздушного компрессора на улице И.П.Дадашова в Бинагадинском районе, а также перенос задвижек на улицах Зардаби и Ш.Рагимова в Наримановском районе, передает 1news.az.

В связи с этим подача газа будет временно приостановлена по следующим адресам:

Сабунчинский район: улицы М.Ибрагимова, Г.Байрамова, Х.Велиева, М.Азизбекова, Бабека, Низами в посёлке Забрат, а также улицы П.Мамеда, М.Э.Сабира, Шафгат, Дирчелиш, А.Хагвердиева, М.Ибрагимова в посёлке Балаханы и жилой массив «Фазенда».

Наримановский район: улицы Ш.Рагимова, М.Ализаде, Д.Гаджибейли, М.Араза и Г.Алиева.

Бинагадинский район: улицы И.П.Дадашова, Ш.Мамедова, Низами, Н.Нариманова, Г.Зардаби, Д.Джаббарлы, А.Бакиханова и А.Исфахани.