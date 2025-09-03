Бывший военный расстрелял азербайджанца под Киевом

В Киевской области бывший военнослужащий открыл стрельбу по азербайджанской семье.

Как передает 1news.az со ссылкой на российские СМИ, по предварительной информации, конфликт возник из-за отказа предоставить скидку на товар. В ходе ссоры мужчина заявил, что «защищал на фронте тех, кто в тылу занимается бизнесом». Перепалка переросла в трагедию: он вернулся домой, взял оружие, затем пришёл обратно и открыл огонь по отцу и сыну.

В результате погиб 28-летний Исмаил Фарман оглу Рагимов. Его отец получил ранения и был госпитализирован. Стрелявший задержан.