Министры энергетики Азербайджана и Турции побывали на производственных предприятиях SOCAR Türkiye в Алиаге

В рамках IV Турецко-азербайджанского энергетического форума находящийся с визитом в Измире министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар посетили нефтеперерабатывающий завод STAR и нефтехимический завод Petkim SOCAR Türkiye в Алиаге.

Как сообщили в Министерстве энергетики, был проведен осмотр производственных предприятий SOCAR Türkiye, имеющих стратегическое значение для экономик двух стран. Подчеркивалось, что проекты Алиага в Измире составляют значительную часть энергетического партнерства наших стран, в частности, более 18 млрд долларов энергетических инвестиций Азербайджана в Турцию. Отмечалось значение 60-летнего опыта Petkim для нашей страны и промышленного сектора, а также упомянуты стратегические преимущества НПЗ STAR с годовой мощностью переработки 13 млн тонн сырой нефти. Представлена информация о новых инвестиционных планах SOCAR в Турции.

Наряду с министрами комплекс, обладающий статусом первой «Особой промышленной зоны» компании SOCAR Türkiye, посетили также официальные представители государств двух стран.