 Кино на неделю: Четвёртый и заключительный фильм франшизы «Заклятие» и не только - ФОТО - ВИДЕО
Кино на неделю: Четвёртый и заключительный фильм франшизы «Заклятие» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий11:35 - Сегодня
Кино на неделю: Четвёртый и заключительный фильм франшизы «Заклятие» и не только - ФОТО - ВИДЕО

Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.

Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.

«Всеведущий читатель»

Жанр - боевик, фэнтези, приключения (Южная Корея)

Режиссер - Ким Бён-у

В главных ролях: Ан Хё-соп, Ли Мин-хо, Чхэ Су-бин, Щин Сын-хо, Нана, Ким Джи-су, Квон Ын-сон, Пак Хо-сан

Рейтинги: IMDb – 5,1/10, Rotten Tomatoes – 2,2/5

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Офисный сотрудник Ким Док-ча внезапно обнаруживает, что мир становится таким же, как и в его любимом произведении о конце света, а он - единственный, кто успел его прочитать и знает финал.

«Заклятие 4: Последний обряд»

Жанр – ужасы (Великобритания, США)

Режиссер - Майкл Чавес

В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Бен Харди, Джон Бразертон, Эллиот Кауэн, Бо Гадсдон

Рейтинги: IMDb – 6,8/10

Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema

Сюжет: Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за самый тревожный случай в своей практике. Семья переезжает в новый дом своей мечты, но вскоре их жилище начинает проявлять признаки демонической активности, превращая жизнь в кошмар.

«Görüşənədək»

Жанр – комедия, мелодрама (Азербайджан)

Режиссер - Назим Акшин Мусабейли

В главных ролях: Кямиль Щюкюров, Эльнара Абдуллаева, Назим Агшин Мусабейли, Тими Янурик, Акшин Сакиф, Лала Рафиева

Расписание сеансов: Park Cinema

Сюжет: В Будапеште соседи по комнате Акшин и Ильгар переживают одинаковую судьбу: оба влюблены, но не могут завоевать сердца девушек, которые им нравятся. Акшин влюблен в Айсель, которая живет в Будапеште, а Ильгар - в Ляман, живущую в Баку. Чтобы выбраться из этой безвыходной ситуации, они идут разными путями: Акшин собирается набраться смелости и прямо открыть своё сердце, а Ильгар решает выразить свою любовь через особенный видеоподарок к дню рождения Ляман. Моменты принятия решений, их желания и смелость ведут друзей к неожиданным приключениям.

