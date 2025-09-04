Кино на неделю: Четвёртый и заключительный фильм франшизы «Заклятие» и не только - ФОТО - ВИДЕО
Представляем читателям 1news.az подборку киноновинок, поступающих в азербайджанский прокат на этой неделе.
Каждый четверг азербайджанские киноманы ждут с большим нетерпением, ведь именно в этот день в кинопрокат поступают долгожданные новинки - какие премьеры можно увидеть в столичных кинотеатрах с сегодняшнего дня, вы узнаете из нижеприведенного материала, в котором представлены аннотации фильмов, трейлеры и расписание киносеансов.
«Всеведущий читатель»
Жанр - боевик, фэнтези, приключения (Южная Корея)
Режиссер - Ким Бён-у
В главных ролях: Ан Хё-соп, Ли Мин-хо, Чхэ Су-бин, Щин Сын-хо, Нана, Ким Джи-су, Квон Ын-сон, Пак Хо-сан
Рейтинги: IMDb – 5,1/10, Rotten Tomatoes – 2,2/5
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Офисный сотрудник Ким Док-ча внезапно обнаруживает, что мир становится таким же, как и в его любимом произведении о конце света, а он - единственный, кто успел его прочитать и знает финал.
«Заклятие 4: Последний обряд»
Жанр – ужасы (Великобритания, США)
Режиссер - Майкл Чавес
В главных ролях: Вера Фармига, Патрик Уилсон, Бен Харди, Джон Бразертон, Эллиот Кауэн, Бо Гадсдон
Рейтинги: IMDb – 6,8/10
Расписание сеансов: CineMastercard, Park Cinema
Сюжет: Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за самый тревожный случай в своей практике. Семья переезжает в новый дом своей мечты, но вскоре их жилище начинает проявлять признаки демонической активности, превращая жизнь в кошмар.
«Görüşənədək»
Жанр – комедия, мелодрама (Азербайджан)
Режиссер - Назим Акшин Мусабейли
В главных ролях: Кямиль Щюкюров, Эльнара Абдуллаева, Назим Агшин Мусабейли, Тими Янурик, Акшин Сакиф, Лала Рафиева
Расписание сеансов: Park Cinema
Сюжет: В Будапеште соседи по комнате Акшин и Ильгар переживают одинаковую судьбу: оба влюблены, но не могут завоевать сердца девушек, которые им нравятся. Акшин влюблен в Айсель, которая живет в Будапеште, а Ильгар - в Ляман, живущую в Баку. Чтобы выбраться из этой безвыходной ситуации, они идут разными путями: Акшин собирается набраться смелости и прямо открыть своё сердце, а Ильгар решает выразить свою любовь через особенный видеоподарок к дню рождения Ляман. Моменты принятия решений, их желания и смелость ведут друзей к неожиданным приключениям.