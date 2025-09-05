В Гёйгёле на капитальный ремонт автодороги выделено 2 млн манатов

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах, связанных с капитальным ремонтом автомобильной дороги Гёйгёль – Топалгасанли – Шахрияр (8 км) – Зурнабад – Гянджа – Молладжалилли Гёйгёльского района.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, в целях капитального ремонта автомобильной дороги Гёйгёль – Топалгасанли – Шахрияр (8 км) – Зурнабад – Гянджа – Молладжалилли, соединяющей 3 населенных пункта с населением две тысячи человек, из суммы, указанной в подпункте 1.19.21 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2025 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана первоначально будет выделено 2 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения., министерству экономики - предусмотреть в разделе расходов на государственные капиталовложения в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2026 год финансовые средства, необходимые для продолжения капитального ремонта автомобильной дороги, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.