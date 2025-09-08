 «Sarı gəlin» зазвучала в жанре афро-хаус и была выпущена на международном электронном лейбле - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

«Sarı gəlin» зазвучала в жанре афро-хаус и была выпущена на международном электронном лейбле - ВИДЕО

Феликс Вишневецкий10:40 - Сегодня
«Sarı gəlin» зазвучала в жанре афро-хаус и была выпущена на международном электронном лейбле - ВИДЕО

Релиз новой версии азербайджанской народной песни «Sarı gəlin» вышел на международном электронном лейбле Cafe De Anatolia, одном из известнейших на этноэлектронной сцене, специализирующемся на organic house, afro house, ethnic deep house, downtempo, chillout и world fusion жанрах.

Трек уже доступен на основных стриминговых платформах – инициатором данного музыкального проекта стала азербайджанский диджей и саундпродюсер Ирада Микаилова (Irada), от которой джазовой певице и композитору Ульвие Рагимовой поступило предложение сделать электронную версию народной песни – певица приняла предложение и записала вокал.

В итоге ремикс бы создан И.Микаиловой, а вокальная партия и основная мелодическая линия звучат в интерпретации Ульвии Рагимовой - композиция выполнена в эстетике afro house и organic house. В записи ремикса, осуществленной на Toufan Records, также участвовали Фархад Гадиров (уд) и Emin Karim (STKHA), отвечавший за сведение и мастеринг.

Отметим, что это третья авторская интерпретация «Sarı gəlin» в репертуаре Ульвии Рагимовой. Обе предыдущие версии записаны совместно с композитором и саундпродюсером Анаром Кейтарманом. Одна из версий была подготовлена для церемонии открытия Гран-при Азербайджана Формулы 1 на Baku City Circuit. Другая вышла как полноценная студийная работа с выраженными этническими и шаманскими интонациями.

Новая версия ориентирована на клубную сцену и слушателей электронной музыки. Релиз размещён на официальных каналах Cafe De Anatolia и уже звучит в плейлистах лейбла и в независимых плейлистах на основных стриминговых сервисах.

Читайте по теме:

Волшебное исполнение Ульвией Рагимовой азербайджанской народной песни «Sarı gəlin» - АУДИО

In-Grid спела на DREAM FEST 2025 азербайджанскую народную песню «Sarı gəlin» - ВИДЕО

Севда Алекперзаде исполнила «Sarı gəlin» с солдатами в городе Шуша – ВИДЕО

Тарана Мурадова станцевала «Sarı gəlin» на Джыдыр дюзю – ВИДЕО

Поделиться:
175

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Общество

Советник посольства США посетила место крушения самолета AZAL

Общество

В России задержан гражданин Азербайджана, его обвиняют в «приготовлении к ...

В мире

В Турции совершено вооруженное нападение на полицейский участок, есть погибшие

Lifestyle

Рики Мартин получил историческую награду, отметив четыре десятилетия на сцене - ВИДЕО

«Sarı gəlin» зазвучала в жанре афро-хаус и была выпущена на международном электронном лейбле - ВИДЕО

Рэпера Тимати объявили в розыск

Григорий Лепс подарил молодой невесте более 15 тысяч роз - ФОТО - ВИДЕО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

В Сети появились редкие архивные снимки Муслима Магомаева - ФОТО

Культовые выходы звезд в образах Джорджо Армани, которые навсегда вошли в историю мировой моды - ФОТО

Гусейн Гасанов лишился всего бизнеса в России

Задержана женщина, пытавшаяся попасть в квартиру Гусейна Гасанова с ножом - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Советник посольства США посетила место крушения самолета AZAL

Сегодня, 11:35

Ильхам Алиев поздравил Эмомали Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Сегодня, 11:28

В России задержан гражданин Азербайджана, его обвиняют в «приготовлении к теракту»

Сегодня, 11:25

В рамках проекта «ƏDV geri al» потребителям было возвращено более 124,6 млн манатов

Сегодня, 11:20

TƏBİB о состоянии пострадавших в ДТП в Шамкире - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 11:15

В Турции совершено вооруженное нападение на полицейский участок, есть погибшие

Сегодня, 11:12

В Казахстане появится министерство по ИИ

Сегодня, 11:10

В Баку пресечен канал наркоторговли, идущий из Ирана - ВИДЕО

Сегодня, 11:06

В Баку уволена директор школы-лицея

Сегодня, 11:03

Баку станет городом-хозяином SportAccord World Sport & Business Summit в 2026 году

Сегодня, 11:00

Рики Мартин получил историческую награду, отметив четыре десятилетия на сцене - ВИДЕО

Сегодня, 10:55

Президент Казахстана: Главная проблема - высокая инфляция

Сегодня, 10:50

Более 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:45

«Sarı gəlin» зазвучала в жанре афро-хаус и была выпущена на международном электронном лейбле - ВИДЕО

Сегодня, 10:40

В Биби-Эйбат сгорел центр отдыха - ФОТО

Сегодня, 10:35

«Это ложь, абсурд»: Глава МИД Казахстана прокомментировал фейк о своем задержании

Сегодня, 10:20

Еврокомиссия может выдвинуть предложение по санкциям против РФ в конце недели

Сегодня, 10:10

Оскар Пиастри прилетит в Баку лидером «Формулы-1»

Сегодня, 10:05

В Азербайджане завершается регистрация абитуриентов в вузы

Сегодня, 10:02

Колумбийская армия сообщила о похищении 45 солдат

Сегодня, 09:55
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05