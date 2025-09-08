«Sarı gəlin» зазвучала в жанре афро-хаус и была выпущена на международном электронном лейбле - ВИДЕО

Релиз новой версии азербайджанской народной песни «Sarı gəlin» вышел на международном электронном лейбле Cafe De Anatolia, одном из известнейших на этноэлектронной сцене, специализирующемся на organic house, afro house, ethnic deep house, downtempo, chillout и world fusion жанрах.

Трек уже доступен на основных стриминговых платформах – инициатором данного музыкального проекта стала азербайджанский диджей и саундпродюсер Ирада Микаилова (Irada), от которой джазовой певице и композитору Ульвие Рагимовой поступило предложение сделать электронную версию народной песни – певица приняла предложение и записала вокал.

В итоге ремикс бы создан И.Микаиловой, а вокальная партия и основная мелодическая линия звучат в интерпретации Ульвии Рагимовой - композиция выполнена в эстетике afro house и organic house. В записи ремикса, осуществленной на Toufan Records, также участвовали Фархад Гадиров (уд) и Emin Karim (STKHA), отвечавший за сведение и мастеринг.

Отметим, что это третья авторская интерпретация «Sarı gəlin» в репертуаре Ульвии Рагимовой. Обе предыдущие версии записаны совместно с композитором и саундпродюсером Анаром Кейтарманом. Одна из версий была подготовлена для церемонии открытия Гран-при Азербайджана Формулы 1 на Baku City Circuit. Другая вышла как полноценная студийная работа с выраженными этническими и шаманскими интонациями.

Новая версия ориентирована на клубную сцену и слушателей электронной музыки. Релиз размещён на официальных каналах Cafe De Anatolia и уже звучит в плейлистах лейбла и в независимых плейлистах на основных стриминговых сервисах.

Читайте по теме:

Волшебное исполнение Ульвией Рагимовой азербайджанской народной песни «Sarı gəlin» - АУДИО

In-Grid спела на DREAM FEST 2025 азербайджанскую народную песню «Sarı gəlin» - ВИДЕО

Севда Алекперзаде исполнила «Sarı gəlin» с солдатами в городе Шуша – ВИДЕО

Тарана Мурадова станцевала «Sarı gəlin» на Джыдыр дюзю – ВИДЕО