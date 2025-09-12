 Когда приватность под угрозой: как общество формирует моду на дипфейки и шантаж | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Когда приватность под угрозой: как общество формирует моду на дипфейки и шантаж

First News Media13:05 - Сегодня
Когда приватность под угрозой: как общество формирует моду на дипфейки и шантаж

В последнее время в информационном пространстве все чаще привлекают к себе внимание «сенсационные» видео и фотографии, которые якобы разоблачают публичных людей.

Достаточно стремительно такие обвинения расходятся по соц-сетям, становясь оружием шантажа и причиной массовых обсуждений и осуждений. Тем не менее, главными вопросами остаются: как отличить правду от искусной подделки и где заканчивается право общества знать и начинается чужая личная жизнь?

Реальность такова, что сегодня любое изображение может быть создано или подделано искусственным интеллектом. Таким образом, даже то, что мы видим, не гарантирует нам правды. Особенно сложно отслеживать, когда технологии генерации контента развиваются намного быстрее, чем способность общества их распознавать.

И наш главный инструмент – это критическое мышление, а значит, любое сенсационное «разоблачение» требует проверки в нескольких независимых источниках и наблюдения.

@wildromance10 DEEPFAKE AI will replace human - P.3 Actors will lose their jobs @꧁༒☬WILD ROMANCE☬༒꧂ #AI #ai #deep #deepfake #actor #thatnghiep #dienvien #morganfreeman ♬ nhạc nền - ꧁༒☬WILD ROMANCE☬༒꧂ - 💥⏮️⏪▶️⏩⏭️💥

Даже самые продвинутые нейросети не умеют идеально копировать человеческую мимику. У дипфейков часто сбивается ритм моргания: человек может моргать слишком редко или, наоборот, слишком часто, а зрачки будут двигаться не синхронно. Кроме того, свет и тени могут выдать подделку, например, блики в глазах не совпадают с источником освещения, а тени на фоне выглядят чужеродно. Голосовые дипфейки тоже пока не безупречны, прислушивайтесь к тембру и паузам: часто звук слегка роботизирован. И помните, что сегодня скепсис является не проявлением цинизма, а базовый навык выживания в медиапространстве.

Что особо примечательно, в ряде стран уже приняты законы или разрабатываются инициативы, которые делают создание и распространение подобных материалов уголовно наказуемым. Например, в США в некоторых штатах, включая Калифорнию и Техас, существуют положения, которые прямо запрещают использование дипфейков для вымогательства или вмешательства в личную жизнь. Нарушители могут получить как штрафы, так и реальные сроки заключения. В Европе ситуация аналогичная: в Германии и Великобритании действуют законы о защите персональных данных и частной жизни, которые охватывают цифровую манипуляцию изображением и аудиозаписями.

Но проблема не только в технологиях. На этом фоне, особенно легко привлечь внимание любопытной публики. Так, жажда заглянуть в чужую личную жизнь, делает общество идеальной аудиторией для манипуляторов и шантажистов. Пока мы жадно ищем чужие слабости, то сами создаём спрос на грязные «сливы» и тем самым поддерживаем индустрию дезинформации.

Тем временем, СМИ, видя заинтересованность публики и в погоне за большими охватами, нередко распространяют непроверенную информацию, превращаясь в катализатор кибербуллинга и разрушая репутации людей.

Классик медиаисследований Нил Постман предупреждал еще в 1980-х: телевидение превратило новости в развлечение, где зритель ожидает не столько фактов, сколько драмы. Так, Интернет и соцсети лишь ускорили этот процесс, позволив каждому стать распространителем информации, не задумываясь о ее достоверности.

Стоит помнить, что каждый лайк, репост или комментарий является маленьким вложением в распространение клеветы. Соцсети уже превратили пользователя из пассивного зрителя в активного распространителя контента. И именно эта горизонтальная «передача из рук в руки» и делает дезинформацию практически неостановимой, ведь массовое нарушение личных границ стало новой нормой.

Мы без колебаний обсуждаем чужие отношения, пересылаем интимные кадры, ставим диагнозы по коротким видео. Казалось бы, это касается «только знаменитостей», но именно здесь ломается сам принцип приватности.

Как и Гюстав Флобер, описывая обывателей в «Госпожа Бовари», язвительно замечал: «Люди любят читать о грехах, чтобы чувствовать себя праведными».

Публичное осуждение чужой «грязи» становится способом самоутверждения. Но эта игра опасна: сегодня мы – наблюдатели, а завтра – жертвы.

Иллюзия безнаказанности превращает обычных людей в соучастников травли, в результате чего кибербуллинг становится коллективным действием, где трудно найти виновного, но легко найти жертву. Личные границы это не просто абстракция, а право, которое мы можем защищать только коллективно. Чем активнее мы будем сопротивляться культуре фейков и вторжения в частную жизнь, тем меньше шансов у тех, кто пытается превращать технологии в инструмент шантажа и разрушения.

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
459

Актуально

Общество

Какой будет погода в Азербайджане 13 сентября?

Общество

В Баку пройдет акция «День без автомобиля»: Дата и место - ВИДЕО

Общество

Школьники не смогут пользоваться телефоном на уроках

Политика

Президент Армении сказал, что верит Ильхаму Алиеву

Общество

В Баку пройдет акция «День без автомобиля»: Дата и место - ВИДЕО

Школьники смогут поступать в вузы без репетиторов

Школьники не смогут пользоваться телефоном на уроках

Продукция SAVALAN - ASPI Winery вновь получила признание на конкурсе IWSC 2025 в Лондоне - ФОТО

Выбор редактора

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Завтра произойдет второе и последнее лунное затмение в этом году

Два района столицы временно останутся без воды

В Азербайджане могут ввести дифференцированные тарифы на воду

Транспорт из аэропорта в город: BakuBus напомнили о наличии своего маршрута

Последние новости

Экрем Имамоглу предстал перед судом по делу о фальшивом дипломе

Сегодня, 15:16

В Баку пройдет акция «День без автомобиля»: Дата и место - ВИДЕО

Сегодня, 15:12

Школьники смогут поступать в вузы без репетиторов

Сегодня, 14:55

Президент РА: Зачинщиком конфликта между Пашиняном и церковью была церковь

Сегодня, 14:50

Школьники не смогут пользоваться телефоном на уроках

Сегодня, 14:48

Армения отказалась от приглашения Москвы и Минска на учения «Запад-2025»

Сегодня, 14:45

Продукция SAVALAN - ASPI Winery вновь получила признание на конкурсе IWSC 2025 в Лондоне - ФОТО

Сегодня, 14:42

Президент Армении ответил вице-премьеру РФ на фразу о попытке усидеть на «двух стульях»

Сегодня, 14:38

Эра персонального ИИ: чем Acer удивил мировую общественность на IFA 2025 в Берлине - ФОТО

Сегодня, 14:35

Президент Армении сказал, что верит Ильхаму Алиеву

Сегодня, 14:30

В Гейчае похоронен считавшийся пропавшим без вести шехид Аяз Зарбалыев - ФОТО

Сегодня, 14:22

В германском Бундестаге оценили мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 14:00

Какой будет погода в Азербайджане 13 сентября?

Сегодня, 13:45

За последние 4 года уровень Каспийского моря снизился на 24 см

Сегодня, 13:36

Anyma, Martin Garrix и Glass Animals - на сцене Баку в рамках Formula 1

Сегодня, 13:30

Опасный тренд в TikTok: Подрезанные уголки губ - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

Завершилась встреча спецпосланников Армении и Турции - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:20

Yango назвал цены на поездки из аэропорта Баку

Сегодня, 13:18

РФ напала дронами на Польшу преднамеренно, тому есть доказательства – польский министр

Сегодня, 13:12

Когда приватность под угрозой: как общество формирует моду на дипфейки и шантаж

Сегодня, 13:05
Все новости
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

До окончания летних каникул осталось совсем немного времени - 15 сентября по всему Азербайджану прозвучит первый звонок 2025-2026 учебного года. У28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05