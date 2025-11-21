 Заместитель госсекретаря США на Аллее шехидов: когда жест важнее тысячи слов | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Мнение

Заместитель госсекретаря США на Аллее шехидов: когда жест важнее тысячи слов

Фарида Багирова17:18 - 21 / 11 / 2025
Заместитель госсекретаря США на Аллее шехидов: когда жест важнее тысячи слов

Одна фотография, которая говорит больше, чем множество слов. На ней заместитель госсекретаря США Элисон Хукер возлагает цветы на Аллее шехидов в Баку – жест, ярко иллюстрирующий новую тональность азербайджано-американского взаимодействия.

Посещение Аллеи шехидов заместителем госсекретаря США - событие в некоторой степени знаковое. На памяти крайне редки случаи, когда официальные представители западных ведомств высокого уровня, прибывая в Баку, посещали Аллею шехидов. Поэтому этот шаг Элисон Хукер можно рассматривать не только как проявление уважения к памяти героев, но и как политический месседж, который, возможно, громче любых дипломатических формулировок отражает, насколько изменилось восприятие Азербайджана в Вашингтоне.

Этот сдвиг стал возможен благодаря выверенной, стратегически точной, при необходимости - наступательной дипломатии Баку и неизменной приверженности защите национальных интересов. Один из наглядных примеров - принципиальная линия в противостоянии попыткам давления со стороны прежних американских администраций, в частности администрации Байдена-Блинкена.

Перелом наступил с августовским визитом Президента Ильхама Алиева в Вашингтон и его переговорами с лидером США Дональдом Трампом. Отмена 907-й поправки – исторический результат этой встречи, как и подписание межправительственного Меморандума о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США. Не говоря уже о четком видении разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

В Баку Элисон Хукер официально объявила о начале деятельности рабочей группы, ее возглавит заместитель госсекретаря США Соната Коултер. В целом, в рамках визита Хукер обсудила широкий круг вопросов - как двусторонней повестки, так и азербайджано-армянского мирного процесса, расширения транспортных коридоров, энергетической, региональной и глобальной безопасности, а также инициативы по укреплению региональной взаимосвязанности.

Изменение восприятия Азербайджана в политических кругах США стало очевидным и на примере недавнего провала в Конгрессе армянских лоббистов, предложивших антиазербайджанские поправки и даже пытавшихся лишить президента США полномочий по приостановке действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы. Напомним, эта поправка была принята в 1992 году и, ограничивая оказание прямой американской помощи Азербайджану, долгое время использовалась как инструмент давления на Баку.

Читайте по теме:

Сокрушительное поражение армянского лобби в США. В Конгрессе отвергнуты законодательные поправки против Азербайджана

Ставка на Баку: В Конгрессе вновь отвергли антиазербайджанские поправки

Азербайджан и США: от исторических договоренностей к практической фазе

Позитивная динамика азербайджано-американских отношений также находит практическое отражение в расширении парламентских и экспертных контактов. В этом контексте можно отметить встречи представительной азербайджанской делегации в ключевых политических центрах принятия решений и ведущих аналитических структурах США, а также организацию в Баку первого азербайджано-американского Форума мозговых центров.

Еще один важный индикатор изменений - обсуждение американскими политическими кругами идеи расширения формата C5+1 (Центральная Азия + США) до C6+1. В экспертных кругах США прямо призывают Вашингтон ускорить интеграцию Азербайджана в этот формат, что демонстрирует признание оси Центральная Азия – Азербайджан как единого геополитического и геоэкономического пространства.

Читайте по теме:

«Шестая сила»: Азербайджан укрепляет стратегический потенциал Центральной Азии

Стратегическая «шестерка»: Азербайджан и Центральная Азия выстраивают новую интеграционную ось

Подобные подходы подтверждают стратегическое значение решения о полноправном участии Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии на саммите 16 ноября в Ташкенте. Они вновь акцентируют признание роли страны как ключевого звена в обеспечении евразийской взаимосвязанности, энергетической безопасности и региональной стабильности.

Сегодня Вашингтон открыто демонстрирует стремление к укреплению стратегического диалога с Баку. И это – коренной пересмотр долгосрочной политики США, основанной на понимании того, что без Азербайджана устойчивость геополитической архитектуры в этом широком регионе невозможна.

Поделиться:
1408

Актуально

Xроника

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии предприятия по производству ...

Общество

Какой будет погода в воскресенье?

Общество

Лейла Алиева, Арзу Алиева и Алена Алиева посетили фермерское хозяйство в ...

Общество

Состояние ребенка, пострадавшего при пожаре в многоэтажке на Ясамале, ...

Мнение

Заместитель госсекретаря США на Аллее шехидов: когда жест важнее тысячи слов

Азербайджан задает тон в информационной дипломатии D-8

Армянская делегация наносит ответный визит: Мир начинается там, где люди говорят друг с другом - ВИДЕО

Когда война и коррупция лишают людей надежды: кризис доверия в Украине

Выбор редактора

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Новости для вас

Азербайджан и США: от исторических договоренностей к практической фазе

Рустем Бектрумов: Полноправное участие Азербайджана в Центральноазиатском формате формирует новый центр силы в Евразии

Азербайджан между Востоком и Западом: стратегия влияния и роста

Заместитель госсекретаря США на Аллее шехидов: когда жест важнее тысячи слов

Последние новости

Турция и Австралия осуществят совместное председательство на COP31

Сегодня, 16:50

На саммите G20 лидеры ЕС обсудили план Трампа по Украине

Сегодня, 16:39

В Иране деноминируют нацвалюту

Сегодня, 16:35

Зеленский утвердил состав делегации Украины на переговорах с США по мирному плану

Сегодня, 16:18

Лидеры стран G20 приняли декларацию в начале саммита

Сегодня, 16:10

ChatGPT начал проверять возраст пользователей

Сегодня, 15:50

В Баку в автомобиле нашли 10 кг марихуаны

Сегодня, 15:43

Эрдоган: Для оживления глобальной торговли необходимы новые инструменты политики и устойчивые цепочки поставок

Сегодня, 15:30

Александр Лукашенко помиловал 31 гражданина Украины

Сегодня, 15:25

Сотрудники МЧС вызволили водителя, заблокированного в автомобиле на дороге Баку-Газах - ВИДЕО

Сегодня, 15:10

На саммите G20 забыли отключить звук на закрытой сессии

Сегодня, 15:02

Арестован экс-президент Бразилии

Сегодня, 14:59

Спикер парламента Грузии: Украина не может ни продолжать, ни закончить конфликт

Сегодня, 14:51

Похоронен один из официантов, погибших от удара током

Сегодня, 14:45

В ЮАР стартовал саммит G20

Сегодня, 14:35

МВД Турции разрешило начать расследование против мэра Анкары

Сегодня, 14:25

Отмечающий юбилей поэт Вахид Азиз награжден орденом «Шараф»

Сегодня, 14:17

Микаил Джаббаров о победе азербайджанских борцов на VI Играх исламской солидарности

Сегодня, 13:57

Участок трассы Алят-Астара в Джалилабаде и Билясуваре пришел в непригодность

Сегодня, 13:53

Экс-президент Франции напишет книгу о заключении в тюрьме

Сегодня, 13:46
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30