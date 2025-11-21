Заместитель госсекретаря США на Аллее шехидов: когда жест важнее тысячи слов

Одна фотография, которая говорит больше, чем множество слов. На ней заместитель госсекретаря США Элисон Хукер возлагает цветы на Аллее шехидов в Баку – жест, ярко иллюстрирующий новую тональность азербайджано-американского взаимодействия.

Посещение Аллеи шехидов заместителем госсекретаря США - событие в некоторой степени знаковое. На памяти крайне редки случаи, когда официальные представители западных ведомств высокого уровня, прибывая в Баку, посещали Аллею шехидов. Поэтому этот шаг Элисон Хукер можно рассматривать не только как проявление уважения к памяти героев, но и как политический месседж, который, возможно, громче любых дипломатических формулировок отражает, насколько изменилось восприятие Азербайджана в Вашингтоне.

Этот сдвиг стал возможен благодаря выверенной, стратегически точной, при необходимости - наступательной дипломатии Баку и неизменной приверженности защите национальных интересов. Один из наглядных примеров - принципиальная линия в противостоянии попыткам давления со стороны прежних американских администраций, в частности администрации Байдена-Блинкена.

Перелом наступил с августовским визитом Президента Ильхама Алиева в Вашингтон и его переговорами с лидером США Дональдом Трампом. Отмена 907-й поправки – исторический результат этой встречи, как и подписание межправительственного Меморандума о взаимопонимании о создании Стратегической рабочей группы для разработки Хартии о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и США. Не говоря уже о четком видении разблокирования транспортных коммуникаций в регионе.

В Баку Элисон Хукер официально объявила о начале деятельности рабочей группы, ее возглавит заместитель госсекретаря США Соната Коултер. В целом, в рамках визита Хукер обсудила широкий круг вопросов - как двусторонней повестки, так и азербайджано-армянского мирного процесса, расширения транспортных коридоров, энергетической, региональной и глобальной безопасности, а также инициативы по укреплению региональной взаимосвязанности.

Изменение восприятия Азербайджана в политических кругах США стало очевидным и на примере недавнего провала в Конгрессе армянских лоббистов, предложивших антиазербайджанские поправки и даже пытавшихся лишить президента США полномочий по приостановке действия 907-й поправки к Акту о поддержке свободы. Напомним, эта поправка была принята в 1992 году и, ограничивая оказание прямой американской помощи Азербайджану, долгое время использовалась как инструмент давления на Баку.

Азербайджан и США: от исторических договоренностей к практической фазе

Позитивная динамика азербайджано-американских отношений также находит практическое отражение в расширении парламентских и экспертных контактов. В этом контексте можно отметить встречи представительной азербайджанской делегации в ключевых политических центрах принятия решений и ведущих аналитических структурах США, а также организацию в Баку первого азербайджано-американского Форума мозговых центров.

Еще один важный индикатор изменений - обсуждение американскими политическими кругами идеи расширения формата C5+1 (Центральная Азия + США) до C6+1. В экспертных кругах США прямо призывают Вашингтон ускорить интеграцию Азербайджана в этот формат, что демонстрирует признание оси Центральная Азия – Азербайджан как единого геополитического и геоэкономического пространства.

Подобные подходы подтверждают стратегическое значение решения о полноправном участии Азербайджана в Консультативной встрече глав государств Центральной Азии на саммите 16 ноября в Ташкенте. Они вновь акцентируют признание роли страны как ключевого звена в обеспечении евразийской взаимосвязанности, энергетической безопасности и региональной стабильности.

Сегодня Вашингтон открыто демонстрирует стремление к укреплению стратегического диалога с Баку. И это – коренной пересмотр долгосрочной политики США, основанной на понимании того, что без Азербайджана устойчивость геополитической архитектуры в этом широком регионе невозможна.