Стартовал чемпионат Азербайджана по шахматам

Стартовал чемпионат страны по шахматам в рапиде и блице среди мужчин и женщин.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, соревнования проходят при совместной организационной поддержке Федерации шахмат Азербайджана (ФША) и Министерства молодежи и спорта.

Чемпионат проводится по швейцарской системе в 9 туров по правилам ФИДЕ (Международной шахматной федерации). Общий призовой фонд чемпионата страны среди мужчин и женщин составляет 10 тыс. манатов. В мужских соревнованиях соревнуются 32 шахматиста, а в женских - 20. Главный арбитр чемпионата Азербайджана - Лютфияр Рустамов.

Отметим, что шахматисты, которые займут первые три места в чемпионате, примут участие в чемпионате мира.