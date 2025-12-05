В Ереване обсуждено армяно-британское оборонное сотрудничество

Сотрудничество в оборонной сфере обсуждено на встрече министра обороны Армении Сурена Папикяна с госминистром Великобритании по вопросам обороны лордом Верноном Кокером.

По сообщению армянского минобороны, стороны положительно оценили текущее состояние сотрудничества и выразили готовность развивать его.

Обоюдно была подчеркнута важность назначения резидентных атташе в Армении и Великобритании. Было отмечено, что этот шаг будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества двух стран в оборонной сфере.

Также был обсужден ряд вопросов международной и региональной безопасности.