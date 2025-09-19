С гонщиком Алексом Албоном произошел неожиданный инцидент на Гран-при Азербайджана - ВИДЕО

В городе Баку продолжается Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

В первой сессии свободных заездов на Гран-при Азербайджана 2025 произошел неожиданный инцидент с гоночным автомобилем Алекса Албона - во время заезда у гонщика Williams вылетело зеркало, что заставило его вернуться в гараж, об этом рассказывается на официальной странице F1 в социальной сети Instagram.

Как было отмечено выше, после инцидента А.Албон нервно вернулся в гараж, где механики оперативно устранили проблему, но этот момент не стал серьезной преградой для гонщика, и он смог продолжить свою работу на трассе.

