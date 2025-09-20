Стартовала квалификация Гран-при Азербайджана 2025
В Баку продолжается второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.
Отметим, что в F1 квалификация - это отдельная сессия, которая проводится перед гонкой и определяет порядок старта пилотов на решетке в основном заезде. Чем лучше результат в квалификации, тем ближе к началу стартует гонщик.
Подчеркнем, что на трассах F1 обгонять сложно, поэтому стартовая позиция имеет огромное значение - первый стартует тот, кто показал самое быстрое время круга в квалификации.
