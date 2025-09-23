Серж Саргсян ответил Пашиняну цитатами Марка Твена и Альберт Эйнштейна

Экс-президент Армении Серж Саргсян прокомментировал утренние посты в Facebook премьер-министра Никола Пашиняна, в которых тот вновь призвал трёх бывших президентов к дебатам.

Саргсян отметил: «Совет дня — о психологии дураков или тех, кто притворяется таковым в удобный момент. «Никогда не спорьте с дураком, он опустит вас до своего уровня, где у вас нет никаких шансов на победу». Марк Твен.

«Бесконечны только две вещи: Вселенная и человеческая глупость. Но насчёт первой я не так уверен». Альберт Эйнштейн».