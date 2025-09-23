Пашинян: Нынешняя Конституция Армении - навязанная повестка дня

Новая Конституция Армении должна создать правовую связь между народом и правопорядком.

Об этом на «Армянском форуме демократии» заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

По его словам, прежние конституции Армении никогда не получали поддержки большинства населения.

Они, по сути, не пользовались популярностью, отметил премьер.

«Нынешняя Конституция и правовой порядок, действующие в Армении, так же ненавистны народу, как и те, которые были приняты в прошлом - Советским Союзом, Российской и Османской империями. Это навязанная повестка дня», - сказал Пашинян.

Источник: News.am