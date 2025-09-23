Пашинян: Нынешняя Конституция Армении - навязанная повестка дня
Новая Конституция Армении должна создать правовую связь между народом и правопорядком.
Об этом на «Армянском форуме демократии» заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.
По его словам, прежние конституции Армении никогда не получали поддержки большинства населения.
Они, по сути, не пользовались популярностью, отметил премьер.
«Нынешняя Конституция и правовой порядок, действующие в Армении, так же ненавистны народу, как и те, которые были приняты в прошлом - Советским Союзом, Российской и Османской империями. Это навязанная повестка дня», - сказал Пашинян.
Источник: News.am
