Азербайджанский гроссмейстер Айдын Сулейманлы сыграет на Кубке мира, который пройдет 1-26 ноября на Гоа.

Международная федерация шахмат (ФИДЕ) окончательно утвердила состав участников соревнования, являющегося частью чемпионского цикла. В Индии будут разыграны три путевки на турнир претендентов.

Помимо Сулейманлы, на Кубке мира выступяти еще пять азербайджанских шахматистов, имена которых были объявлены ранее. Это полуфиналист предыдущего розыгрыша Ниджат Абасов, а также Шахрияр Мамедъяров, Рауф Мамедов, Риад Самедов и Ахмед Ахмедзаде.

В турнире, который пройдет по нокаут-системе, сыграет и действующий обладатель мировой короны Доммараджу Гукеш. А рейтинг-фаворитом является еще один индийский гроссмейстер Рамешбабу Праггнанандха.

