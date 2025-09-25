Гран-при Азербайджана Формулы-1 как путешествие по культуре Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

В минувший уикенд столица Азербайджана вновь оказалась в центре внимания мирового сообщества, став ареной для очередного Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Баку на несколько дней оказался в центре внимания любителей автоспорта со всего мира - город превратился в большую гоночную площадку Формулы-1. Улицы столицы наполнились ревом моторов, скоростью и адреналином, погрузившись в атмосферу гонки. Проведение гран-при в очередной раз показало высокий уровень организации страны, её современную инфраструктуру и вместе с тем открыло миру богатую культуру и традиции. С каждым годом Формула-1 становится отличной возможностью рассказать о Баку и Азербайджане в целом как о динамичном и притягательном направлении для путешественников.

ФОРМУЛА-1 ПОКАЗЫВАЕТ БАКУ МИРУ

Каждый кадр из Баку, которым делились на своих страницах в социальных сетях автогоночные команды и пилоты, словно приглашает многомиллионную аудиторию подписчиков прогуляться по узким историческим улочкам Старого города, полюбоваться современной архитектурой и почувствовать особую атмосферу города на берегу Каспийского моря. Нижеприведенные публикации в соцсетях превратили гоночный уикенд в визуальное путешествие, демонстрируя, что Баку - это не только гоночная трасса, но и культурное, динамичное место, где встречаются история и современность.

Для многих поклонников автоспорта эти публикации однозначно стали дополнительным поводом планировать поездку в Азербайджан, ведь через призму Гран-при они открыли для себя богатую историю, архитектурные шедевры и гастрономические впечатления столицы Азербайджана, о которых также расскажем далее. Таким образом, Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана выступает не только спортивным событием мирового уровня, но и мощной платформой для продвижения Баку как туристического и культурного направления.

ФОРМУЛА-1 ЗНАКОМИТ МИР С ВКУСОМ АЗЕРБАЙДЖАНА

Гонки в Баку - это не только скорость и рев моторов, но и знакомство с богатой культурой страны. В рамках Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 в зоне отдыха знаменитые на весь мир пилоты стали своеобразными послами азербайджанской кухни. Франко Колапинто и Пьер Гасли из Alpine вместе с Юки Цунодой из Red Bull Racing попробовали себя в приготовлении кутаба - одного из самых узнаваемых азербайджанских национальных блюд.

Собравшиеся в зоне отдыха зрители получили уникальную возможность увидеть, как мировые звёзды автоспорта учатся раскатывать тонкое тесто и начинять его зеленью и мясом. Отметим, что Ф.Колапинто сосредоточенно следовал инструкциям, словно на гоночной трассе, радуясь каждому удачному кутабу. П.Гасли превратил процесс в весёлое шоу: его кутаб был далёк от классической формы, но пилот тут же пошутил, заявив: «А кто сказал, что кутаб обязан быть круглым?». В финале гонщики угостили коллег и гостей паддока приготовленными ими кутабами.

Этот кулинарный эпизод стал ещё одним доказательством того, что Формула-1 в Баку - это не только спорт, но и отличная возможность показать миру традиции Азербайджана, где кухня занимает особое место.

ШАХМАТЫ, СКОРОСТЬ И АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ КОВЕР

В преддверии Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 по инициативе Baku City Circuit Operations Company был осуществлен особый проект, объединивший спорт и культуру. Всемирно известный азербайджанский гроссмейстер, обладатель Кубка мира ФИДЕ Теймур Раджабов провёл дружескую партию шахмат с пилотами команды Ferrari - Льюисом Хэмилтоном и Шарлем Леклером.

Необычная встреча состоялась в паддоке накануне старта гоночного уикенда. Шахматы и «Формула-1» оказались в одном ряду, интеллект и стратегия рядом со скоростью и технологиями, ведь именно эти качества объединяют два, казалось бы, совершенно разных мира. В финале партии Теймур Раджабов преподнёс пилотам в подарок эксклюзивные ковры с шахматным орнаментом, тем самым соединив древние традиции азербайджанского ковроделия с символикой шахмат. Подобный презент стал знаковым акцентом встречи и ещё одним напоминанием о культурном богатстве Азербайджана.

БАКУ ЛЮБИТ ЖИВОТНЫХ

Баку вновь доказал, что является городом, где ценят каждое живое существо, даже если оно вдруг становится самым неожиданным гостем Гран-при. В паддоке Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана особое внимание участников гонки привлёк пушистый «инспектор» трассы - очаровательный кот, свободно прогуливавшийся среди пилотов и команд, словно настоящий участник гонки. Любопытный гость стал настоящей звездой соцсетей - фотографии и видео с его участием мгновенно разлетелись по мировым СМИ, страницам команд и болельщиков со всего мира.

Даже сотрудники безопасности не могли удержать кота подальше от паддока, так как он снова и снова возвращался к пилотам, словно напоминая всем о том, что в Баку любят и заботятся о животных. Этот милый инцидент стал ещё одним ярким штрихом, показывающим город с неожиданной, тёплой стороны - столица Азербайджана не только принимает гонки мирового уровня, но и остаётся местом, где ценят доброту, радость и маленькие чудеса жизни.

БАКУ ЗАДАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РИТМ

После впечатляющего выступления &ME на Площади Государственного Флага, собравшего более 10 000 зрителей, Баку в минувший уикенд подтвердил статус одной из самых динамичных точек на карте электронной музыки. Энергия города и любовь жителей Баку к качественной музыке создали идеальный фон для мировых звёзд, которые вышли на сцену в рамках культурной программы Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025.

Martin Garrix и Anyma подарили бакинской публике незабываемые шоу с мощными ритмами, эффектными световыми инсталляциями и футуристическими визуальными образами – выступления мировых звезд электронной музыки собрали тысячи зрителей, а кадры и видео с выступлений быстро разлетелись по соцсетям, делая Баку ещё более привлекательным для туристов со всего мира. Особо подчеркнем, что концерты Martin Garrix и Anyma закрепилы за столицей Азербайджана репутацию современного и актуального центра электронной сцены.

КУБОК, ПОСВЯЩЕННЫЙ СТРАНЕ ОГНЕЙ

Пилот команды Red Bull Racing Макс Ферстаппен стал победителем Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 - второе место занял Джордж Рассел из Mercedes, третье - Карлос Сайнс из Williams.

Особое впечатление произвёл трофей, вручённый победителям. Его дизайн, разработанный всемирно известной компанией Pininfarina, отражает образ Азербайджана как «Страны огней». Кубок выполнен в форме, создающей эффект пламени, а боковые поверхности украшены узорами, вдохновлёнными традициями азербайджанского ковроткачества. Стилизованный мотив «Хан Карабах» символизирует скорость, движение и вращение, гармонично соединяя динамику Формулы-1 с богатым культурным наследием страны. Кубок Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025 стал символом уникального сочетания спорта и национальной идентичности.

В целом же, Formula 1 в Баку - это не только спортивное шоу мирового уровня, но и стратегическая площадка для продвижения Азербайджана как туристического и культурного направления. Через визуальные образы, гастрономию и национальные традиции город транслируется мировой аудитории, повышая интерес к путешествиям, укрепляя имидж страны и показывая её как динамичное, гостеприимное и культурно богатое место.

