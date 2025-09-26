 В Армении хотят учредить День памяти павших во всех войнах и отмечать его 27 января | 1news.az | Новости
Армения

В Армении хотят учредить День памяти павших во всех войнах и отмечать его 27 января

First News Media12:05 - Сегодня
В Армении хотят учредить День памяти павших во всех войнах и отмечать его 27 января

В Армении хотят учредить «День памяти и скорби».

Он будет отмечаться 27 января и будет посвящен памяти погибших в ходе всех произошедших ранее боевых действий.

Соответствующий законопроект в ближайшие дни намерены ввести в оборот вице-спикер парламента Армении Рубен Рубинян и независимый депутат, ранее ушедший из оппозиционной фракции «Армения» Гегам Назарян.

О новой инициативе сообщил Рубинян в соцсетях.

Почему выбран именно этот ни с чем не ассоциирующийся день, автор объясняет тем, что на следующий день, 28 января, в стране отмечают День создания вооруженных сил Армении в качестве символа воли и продолжающейся жизни.

О новой инициативе стало известно 26 сентября, за день до 5-й годовщины начала 44-дневной войны, в которой, к слову, погиб и сын Назаряна.

Примечательно, что еще в октябре 2024 года Назарян, будучи тогда членом фракции «Армения», представил проект закона, предлагая учредить именно 27 сентября в качестве скорбной даты. Но правительство тогда отклонило инициативу, объяснив это тем, что в День армии – 28 января – вспоминают в том числе всех погибших за родину воинов.

Источник: Sputnik Армения

