На Генассамблее ООН рассказано о почти 4000 пропавших без вести азербайджанцах
Заседание высокого уровня на тему «Пропавшие без вести в вооруженном конфликте: содействие поиску ответов» прошло в рамках 80-й сессии Генассамблеи ООН.
В мероприятии принял участие заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.
Выступая на этом мероприятии, дипломат обратил внимание участников на судьбу почти 4000 азербайджанцев, пропавших без вести в результате агрессии Армении, и призвал к активизации международных усилий по обеспечению истины и справедливости.
