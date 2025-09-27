В Зангиланской Аллее Шехидов по случаю Дня памяти проведена акция по посадке деревьев - ФОТО

По случаю Дня памяти - 27 сентября в Аллее Шехидов в Зангиланском районе была проведена акция по посадке деревьев.

В акции, организованной по инициативе и при организации Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах и Фонда Возрождения Карабаха при поддержке компании «Huner Group», приняли участие спецпредставитель Президента АР в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах Вахид Гаджиев, председатель правления Фонда Возрождения Карабаха Рахман Гаджиев, основатель компании «Huner Group» Эхтирам Гулиев, а также руководящий состав государственных органов, функционирующих на данной территории.

Сначала участники акции посетили Зангиланскую Аллею Шехидов. Память шехидов, отдавших свои жизни за суверенитет и территориальную целостность Родины, была почтена минутой молчания, к могилам были возложены цветы, прочитаны молитвы за упокой их душ.

Выступая на мероприятии, Вахид Гаджиев и Рахман Гаджиев отметили, что День памяти является не только днём скорби и печали, когда мы поминаем шехидов, пожертвовавших своей жизнью во имя Родины, но и днём национальной гордости, единства и торжества воли.

Под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева, доблестная армия не только освободила наши земли, но и продемонстрировала всему миру моральную силу и несокрушимую волю нации.

Далее был дан старт акции по посадке деревьев. В рамках акции на участке, где была установлена современная капельная система орошения, было высажено в общей сложности 390 деревьев, в том числе 140 Лейландских кипарисов, 100 ханских чинаров, 100 эльдарских сосен и 50 деревьев бирючины.

Восстановление экологического баланса на освобождённых территориях является одним из приоритетных направлений деятельности Фонда Возрождения Карабаха. Фонд уже реализовал ряд проектов в данном направлении и продолжает реализацию новых.

Следует отметить, что Зангиланская Аллея Шехидов, разрушенная в период армянской оккупации, была полностью восстановлена после освобождения этих территорий.