Массированная ночная атака на Киев: есть погибшие и раненые

В Киеве в результате массированной воздушной российской атаки ночью и утром 28 сентября погибли четыре человека, среди них 12-летний ребенок, ранены по меньшей мере десять человек.

Об этом, как передают украинские СМИ, сообщили начальник КМВА Тимур Ткаченко и Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.

В результате удара зафиксированы повреждения жилой застройки и гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах города.

По информации Ткаченко, уже известно о четырех погибших, в том числе россияне убили 12-летнюю девочку.