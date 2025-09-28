Массированная ночная атака на Киев: есть погибшие и раненые
В Киеве в результате массированной воздушной российской атаки ночью и утром 28 сентября погибли четыре человека, среди них 12-летний ребенок, ранены по меньшей мере десять человек.
Об этом, как передают украинские СМИ, сообщили начальник КМВА Тимур Ткаченко и Главное управление ГСЧС Украины в Киеве.
В результате удара зафиксированы повреждения жилой застройки и гражданской инфраструктуры в Соломенском, Святошинском Голосеевском, Дарницком и Днепровском районах города.
По информации Ткаченко, уже известно о четырех погибших, в том числе россияне убили 12-летнюю девочку.
351