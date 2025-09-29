ЕС может принять решение по конфискации активов России к концу октября

Страны ЕС планируют в конце октября принять решение по замороженным активам России, первое обсуждение пройдет на саммите лидеров сообщества в Копенгагене, пишет европейское издание Politico, на которое ссылается ТАСС.

«Цель [в Копенгагене] - заручиться достаточной поддержкой других стран, чтобы изолировать [премьер-министра Венгрии Виктора] Орбана. Сейчас мы находимся в серой зоне», - заявил неназванный дипломат ЕС.

При этом издание отмечает, что сообщество до сих пор «с трудом выходит на лидирующие позиции», а его возможности по ограничению деятельности России «кажутся ограниченными». Аналитик Центра стратегических и международных исследований Макс Бергман считает, что страны ЕС на самом деле «не заинтересованы в конфронтации» с Россией, а санкции исчерпали себя. По его словам, у Европы больше «не осталось очевидных серебряных пуль», чтобы каким-либо образом влиять на Россию.

10 сентября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК не намерена проводить конфискацию замороженных на Западе российских активов, однако использует их для выдачи кредитов Украине.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - чуть более €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. Депозитарий неоднократно выступал против их экспроприации, предупреждая, что это может повлечь изъятие Россией европейских или бельгийских активов в других частях света в судебном порядке.