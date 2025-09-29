Замминистра спорта РФ о пользе для российских спортсменов проводимых в Азербайджане Игр СНГ

Игры стран СНГ - это полноценное международное соревнование, спортсмены из более чем 10 стран приехали в Азербайджан, будет настоящая конкурентная борьба.

Об этом ТАСС рассказал заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, прилетевший в Азербайджан в качестве руководителя российской спортивной делегации.

«В Играх стран СНГ принимают участие молодые атлеты, им очень важно получить международный опыт, познакомиться со своими сверстниками, тренерам - обменяться опытом и почерпнуть что-то новое.

Российские спортсмены получат возможность не только проявить свои лучшие качества, но и решить задачи для получения званий и разрядов. Предусмотрены выплаты за победу», - добавил заместитель министра спорта РФ.

После двух медальных дней сборная России занимает первое место в командном зачете, имея в активе 13 золотых, 2 серебряные и две бронзовые награды.

III Игры стран СНГ проходят на 12 площадках в 7 городах Азербайджана - Гяндже, Габале, Гёйгёле, Мингячевире, Ханкенди, Евлахе и Шеки.