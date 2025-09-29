Замминистра спорта РФ: Гянджа становится второй спортивной столицей Азербайджана

Заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов планирует побывать в Азербайджане везде, где будут выступать российские спортсмены в рамках III Игр стран СНГ.

«Обязательно побываю во всех городах, где будут выступать наши атлеты, осмотрю спортивные объекты Азербайджана, познакомлюсь с местными специалистами, руководителями, поделимся опытом в подготовке и проведении международных соревнований», - сказал Морозов ТАСС.

«Нам также важно познакомиться с городом Гянджа, который, как я понимаю, становится второй спортивной столицей Азербайджана после Баку. Гянджа серьезно подготовилась к проведению Игр, были построены новые спортивные объекты. Неподалеку от Гянджи, в Мингячевире, на объекте еще спортивного наследия СССР, будут проходить соревнования по гребле. Здесь тренировались советские спортсмены, а сейчас приезжают на спортивные мероприятия российские гребцы», - заключил собеседник.

III Игры стран СНГ проходят на 12 площадках в 7 городах Азербайджана - Гяндже, Габале, Гёйгёле, Мингячевире, Ханкенди, Евлахе и Шеки.