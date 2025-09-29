Спикер Нацсобрания Армении отказался вносить в повестку сессии доклад по 44-дневной войне

Спикер парламента Армении Ален Симонян отказался вносить доклад комиссии по 44-дневной войне в повестку предстоящей сессии Нацсобрания, которая начнется 30 сентября, пишет газета «Жоховурд».

По информации издания, Симонян объясняет свой отказ тем, что все предусмотренные законом сроки публикации результатов работы комиссии пройдены и по регламенту Нацсобрания он не имеет права вносить документ в повестку сессии.

Данное решение Симоняна вызвало нешуточные страсти во фракции и вызвало ярость председателя комиссии по обороне Андраника Кочаряна, который, как известно, руководил работой временной структуры.

Последний заявляет, что спикер не имеет права принимать такое решение, однако Симонян непоколебим.

Как в итоге решится вопрос, пока неизвестно, пишет газета.

Комиссия была создана в феврале 2022 года по инициативе правящего большинства (фракция «Гражданский договор»). В рамках деятельности комиссии депутаты приглашали на ее заседания ответственных за оборону и внешнюю политику страны в период до и во время войны 2020 года, в том числе премьера Никола Пашиняна.