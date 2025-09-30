Таир Иманов: «С уходом Джабира я стал сиротой…»

29 сентября в возрасте 49 лет не стало заслуженного артиста Азербайджана, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова.

В Центре культуры имени Шахрияра прошла церемония прощания с заслуженным артистом Дж.Имановым, в которой приняли участие его родные и близкие, коллеги и представители азербайджанской культуры и шоу-бизнеса.

Старший брат Дж.Иманова - заслуженный артист Азербайджана Таир Иманов выступил на церемонии с трогательной речью: «Мы прожили прекрасные 49 лет – это были годы, полные любви и заботы, годы без родной Шуши и годы, когда вновь Шуша вернулась. Мы часто говорили с ним о смысле жизни, о нашей стране и службе государству. Некоторые старались показать нас, Джабира с плохой стороны, но того, кого возвышает Аллах, никто не сможет принизить. Джабир был именно таким человеком, братом, гражданином. Образцовый гражданин, отец, сын, внук».

Таир Иманов рассказал о том, что его брат вызвался на фронт добровольцем во время 44-дневной Отечественной войны: «Он не находил себе места. Сказал, что поручает свою семью мне, так как принял решение идти на войну. Это говорю тем людям, которые говорили о нас, что мы кайфуем в то время, как другие на поле боя. Он пошел, но государство сказало ему, что пока не время, нужно подождать. Не предупредив его, подался в добровольцы и я. Такое воспитание было заложено нашим дедом».

Т.Иманов отметил, что после освобождения земель от оккупации Дж.Иманов стал много времени проводить в Карабахе и городе Шуша, прививая любовь к родной земле и детям – заслуженный артист отметил, что за пять дней до смерти он с братом также был в Шуше.

«Говорят, что становишься сиротой, когда остаешься без родителей, извиняюсь перед ними, но с уходом Джабира я стал сиротой…» - отметил Таир Иманов.

Подчеркнем, что в завершение своей речи Таир Иманов выразил благодарность Президенту Азербайджана и Первому вице-президенту за оказанную поддержку.