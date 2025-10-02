В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов
Парламент Армении утвердил поправки в закон «О военной полиции», предусматривающие наказание за уклонение от воинских сборов.
Уклонение от сборов будет наказываться штрафом в размере до 20-кратной зарплаты гражданина, или лишением свободы сроком от 2 месяцев до 3 лет.
Если уклонист причинил себе телесные повреждения, симулировал болезнь или подделал документы, ему будет грозить лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.
Граждане будут освобождаться от уголовной ответственности в случае добровольной явки и участия в учебных сборах.
Источник: Sputnik Армения
