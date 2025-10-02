В Армении будут наказывать за уклонение от воинских сборов

Парламент Армении утвердил поправки в закон «О военной полиции», предусматривающие наказание за уклонение от воинских сборов.

Уклонение от сборов будет наказываться штрафом в размере до 20-кратной зарплаты гражданина, или лишением свободы сроком от 2 месяцев до 3 лет.

Если уклонист причинил себе телесные повреждения, симулировал болезнь или подделал документы, ему будет грозить лишение свободы сроком от 2 до 5 лет.

Граждане будут освобождаться от уголовной ответственности в случае добровольной явки и участия в учебных сборах.

Источник: Sputnik Армения