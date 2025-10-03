Ильхам Алиев поздравил президента Ирака

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Ирак Абдель Латифу Джамалу Рашиду.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на официальный сайт Президента АР.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Ирак.

Высоко ценю нашу недавнюю встречу с Вами в Нью-Йорке, проведенный нами обмен мнениями. Уверен, что мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления азербайджано-иракских отношений, полноценного использования потенциала нашего взаимовыгодного сотрудничества как на двустороннем, так и на многостороннем уровне.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному иракскому народу – постоянного благополучия и процветания».