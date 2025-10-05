Ниджат Шыхализаде: «Победа осталась за нами, несмотря на трёх чемпионов мира в команде соперника»

Тренер юношеской сборной Азербайджана по дзюдо Ниджат Шыхализаде прокомментировал триумф команды, одержанный в упорной борьбе.

Как передает 1news.az, тренер отметил серьёзную подготовку команды:

«Мы очень серьёзно готовились к этим соревнованиям. Финальная схватка была очень напряжённой, но, несмотря на это, победа осталась за командой Азербайджана. Наши спортсмены показали прекрасную борьбу», - заявил Ниджат Шыхализаде.

Он подчеркнул высокий уровень ответственности и самоотдачи дзюдоистов: «В командных соревнованиях на каждого спортсмена ложится большая ответственность, и каждый из них осознавал её и продолжал борьбу до конца», - сказал он.

Тренер особо отметил силу победы, одержанной над сильным соперником:

«Несмотря на то, что в команде Узбекистана участвовали три чемпиона мира, победа всё равно была за нами», - заключил Ниджат Шыхализаде.

Фаига Мамедова