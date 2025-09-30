Джабир Иманов похоронен - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
29 сентября в возрасте 49 лет не стало заслуженного артиста Азербайджана, участника легендарной команды КВН «Парни из Баку» Джабира Иманова.
Сегодня в Центре культуры имени Шахрияра прошла церемония прощания с заслуженным артистом Дж.Имановым, в которой приняли участие его родные и близкие, коллеги и представители азербайджанской культуры и шоу-бизнеса.
По завершению церемонии прощания состоялись похороны – тело покойного актера было предано земле на столичном кладбище «Qurd qapısı» (Волчьи ворота).
Allah rəhmət eləsin!
