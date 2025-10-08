Таир Иманов: Вы сплетничаете об умершем - вам не стыдно? - ВИДЕО

Заслуженный артист, художественный руководитель театра КВН "Planet Parni iz Baku", брат покойного заслуженного артиста Джабира Иманова Таир Иманов выступил с видеообращением в соцсети İnstagram.

В частности, он ответил на слухи в социальных сетях, касающиеся религиозной принадлежности его брата:

«Во-первых, те, кто поднимает подобные темы, наносят большой удар по единству. Во-вторых, принадлежность к религии - это личное дело каждого человека. И в-третьих, самое важное - это большой грех. Потому что вы сплетничаете за спиной умершего».

Актёр также высказался по поводу запрета на съёмку для журналистов во время похоронной церемонии:

«Я сказал, что не даём халяль (разрешения). Вы раздули эту тему. Когда мы направлялись на кладбище, я сказал, что пойдут только мужчины - это наша традиция. Прихожу и вижу, что журналистки, прикрывшие головы для вида, забрались на возвышенность, чтобы снимать могилу. Что это за обычай такой? Во время похорон ваших дедов и бабушек тоже снимали видео? Вам не стыдно?».



