Сын одного из дашнакских руководителей погиб, выстрелив себе в горло

Сын одного из руководителей АРФ «Дашнакцутюн», бывшего депутата Гранта Маркаряна – участник Карабахской войны, 41-летний Мхитар Маркарян скончался в больнице от огнестрельного ранения, пишет издание Armlur.

Сообщается, что М.Маркарян был доставлен в больницу ночью 25 октября. По данным СМИ, бывший офицер выстрелил себе в горло прямо на улице из своего наградного пистолета.

Мужчину доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии, но полученные ранения были несовместимы с жизнью. На месте инцидента правоохранители нашли пистолет, зарегистрированный на его имя.