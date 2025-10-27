Армения впервые за три года будет представлена на встрече секретарей Совбезов СНГ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян 5 ноября посетит Москву.

Цель визита - участие в 13-й встрече секретарей Советов безопасности стран-участниц СНГ, сообщили армянские медиа.

Тем самым Армения впервые за последние три года будет представлена на встрече секретарей Совбезов СНГ.

Соответствующее решение о командировке армянской делегации в Российскую Федерацию было принято правительством.

Источник: "verelq.am"