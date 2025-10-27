В Армении расходы на оборону планируется сократить на 15,3%

В Армении в 2026 году расходы на оборону планируется сократить.

Об этом свидетельствуют данные, указанные в проекте государственного бюджета на 2026 год, который обсуждается на совместном заседании постоянных парламентских комиссий 27 октября., передают армянские СМИ.

Так, по сравнению с проектом госбюджета на 2025 год, расходы министерства обороны сократятся на 15,3% и составят 563,1 млрд. драмов (1,4 млрд. долларов). Это порядка 15,5% от общих расходов госбюджета.

При этом, сокращение затронет и министерство внутренних дел. Так, урезание расходов составит 2,2%. То есть до 102,6 млрд. драмов (около $267 млн).