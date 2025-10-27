Премьер Армении считает, что 2026 год будет иметь критическое значение для мира

Будущий 2026 год будет иметь критическое значение для мира, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе обсуждения бюджета 2026 года в парламенте.

«В июне пройдут очередные парламентские выборы, которые ответят на один ключевой вопрос. Народ Республики Армения своим выбором должен подтвердить свою приверженность миру. В противном случае Армения скатится к конфликту и логике форпоста», - сказал Пашинян.

По его словам, подтвердив приверженность миру, народ также утвердит решение о новом уровне независимости, суверенитете, государстве.

«Воздерживаюсь сказать - о будущем, потому что мы уже живем в нем сегодня», - сказал Пашинян.

Он придал важность государству и государственности, идеологии «Реальной Армении», боеспособности армии, готовой обеспечить безопасность граждан Республики Армения.

Очередные парламентские выборы запланированы в Армении на 7 июня 2026 года.

Источник: Новости-Армения