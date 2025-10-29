Пашинян заявил о «фактах нарушения обета безбрачия» Католикосом всех армян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян опубликовал на своей странице в социальных сетях видео, в котором подробно рассказал, почему «Католикос не может низложить отца Арама».

«По сути, это сенсационная новость от Ктрича Нерсисяна (мирское имя Католикоса Всех армян Гарегина Второго – ред). Он вспомнил, что в Армянской Апостольской Церкви есть Церковный устав, ссылаясь на который, он пытается оправдать, что отец Арам Асатрян не может совершать литургию в Ованнаванке, поскольку он объявлен лишенным сана», — заявил премьер-министр и подробно рассказал, почему «Ктрич Нерсисян не может низложить отца Арама», передают армянские СМИ.

«Проблема здесь в том, что, согласно Уставу, Ктрич Нерсисян не может быть Католикосом всех армян, поскольку нарушил обет безбрачия, и в силу этого факта он низложен, следовательно, низложенный не может низлагать, поэтому отец Арам Асатрян может совершить литургию в Ованнаванке, и я, как и в прошлое воскресенье, буду участвовать в литургии в Ованнаванке и в это воскресенье», — сказал Пашинян.

Напомним, что Арама в священник посвятил все тот же «низложенный в силу факта нарушения обета безбрачия» Католикос, что по логике Пашиняна означает – Арам священником быть не может.

Напомним также, что Пашинян не в первый раз говорит о «факте нарушения обета безбрачия», что подразумевает наличие у премьер-министра неких доказательств.