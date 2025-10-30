Кремль пообещал симметричный ответ на нарушение моратория на ядерные испытания

Россия следит за возможными нарушениями международного моратория на ядерные испытания и, если это произойдет, будет действовать соответственно.

Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления американского лидера Дональда Трампа и его директиву Пентагону испытать ядерное оружие США.

«США - суверенная страна, она имеет право на суверенные решения, - заметил представитель Кремля. - Но я хочу напомнить заявление президента [РФ Владимира] Путина, которое неоднократно повторялось, что, конечно же, если кто-то отойдет от моратория, то Россия будет действовать соответственно ситуации».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно возобновить испытания ядерного оружия. Трамп не пояснил, о каких именно испытаниях идет речь, имеются ли в виду в том числе подрывы ядерных боезарядов.

Что касается проведенных Россией испытаний ракеты «Буревестник» на атомной установке, то, по словам Пескова, они не подпадают под ограниченные в мире испытания ядерного оружия.

«Если каким-то образом [Трампом] имеется в виду испытание «Буревестника» [как проведенное некоей страной ядерное испытание], то это не является ядерным испытанием ни коим образом. Все страны занимаются развитием своих систем обороны, но это не является ядерным испытанием», - указал представитель Кремля.

Песков считает, что Москва и Вашингтон не вступили в новую гонку вооружений, несмотря на объявление Путиным об успешных испытаниях ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» на ядерных энергетических установках, сделанное на фоне слов Трампа о том, что США опережают всех на 25 лет в сфере атомных подводных лодок.

«Все-таки нет», - сказал он, отвечая на вопрос, можно ли говорить о том, что РФ и США вступили в новую гонку вооружений.

Во время выступления на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Кёнджу Трамп заявил, что США принадлежит преимущество в 25 лет в области атомных подводных лодок. По мнению Трампа, США также принадлежит первое место в мире «по качеству вооружений».

Между тем Путин во время общения с военными, участвующими в войне против Украины, сообщил, что Россия успешно испытала безэкипажный подводный аппарат «Посейдон» с ядерной энергоустановкой. По словам главы государства, он намного превосходит по мощности перспективную межконтинентальную ракету «Сармат». Как позже заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, подводный аппарат «Посейдон» может рассматриваться как оружие судного дня.

