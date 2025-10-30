 В рамках Baku Jazz Festival 2025 прошла премьера мюзикла «Чикаго» - ФОТО | 1news.az | Новости
В рамках Baku Jazz Festival 2025 прошла премьера мюзикла «Чикаго» - ФОТО

First News Media22:20 - Сегодня
В рамках Baku Jazz Festival 2025 прошла премьера мюзикла «Чикаго» в постановке режиссёра Азиза Азизова.

На сцене Азербайджанского государственного академическом музыкального театра выступили: Диана Гаджиева (Рокси Харт), Диляра Кязимова (Велма Келли), Орхан Агаев (Билли Флинн), Ульвия Рагимова (Мама Мортон) и другие.

Постановка знаменитого мюзикла на бакинской сцене была специально подготовлена для юбилейного Baku Jazz Festival 2025. Билеты на постановку были полностью раскуплены заранее. Блистательно-эклектичное шоу с эффектными костюмами, интересными декорациями, групповыми танцами и элементами кабаре в духе гангстерского ретро 1920-х годов с нотками бакинского флёра не оставило публику равнодушной. Своеобразное решение сценического пространства, черно-белые и кроваво-красные мрачные тона в сочетании с эпизодами бурлеска, кордебалет из танцовщиц, красочные опахала и джазовая музыка создали интересную атмосферу незабываемого вечера.

Baku Jazz Festival 2025 проходит с 24 по 31 октября. На протяжении восьми дней в Баку выступают лучшие джазовые музыканты со всего мира. Baku Jazz Festival включает концерты, выставки, джем-сейшны, кинопоказы, мастер-классы, семинары, встречи с известными музыкальными блогерами.

