Гаджиев: Зангезурский коридор подходит к завершению на границе между Азербайджаном и Арменией - ВИДЕО
Помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев поделился новым видео в социальной сети Х.
Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на страницу Гаджиева в Х.
«Зангезурский коридор подходит к завершению на границе между Азербайджаном и Арменией. Азербайджан выполняет сложную работу на местах для установления региональной транспортной и логистической взаимосвязанности!!!» – написал Гаджиев.
Zangazur Corridor comes to final completion towards Azerbaijan-Armenia border. Azerbaijan is doing its hard work on the ground to establish regional transport and logistics connectivity!!! pic.twitter.com/DW6KKqEUMT — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 31, 2025
236