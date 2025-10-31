Ален Симонян призвал готовиться к взаимным визитам армянских и азербайджанских делегаций

Спикер парламента РА Ален Симонян призвал готовиться к тому, что азербайджанские делегации будут посещать Армению, а армянские - Азербайджан.

«Конечно, есть вопросы, которые необходимо обсудить, в частности, вопрос наших военнопленных (имеет в виду подсудимых в Азербайджане армян, обвиняемых в военных преступлениях – ред.), который является серьезной проблемой. Но контакты будут продолжаться, мы будем их углублять. Когда я говорю «мы», я имею в виду, что азербайджанская сторона разделяет это мнение. Лед тронулся», - сказал Симонян.

Он также прокомментировал тот факт, что азербайджанская делегация не приехала на 12-ю пленарную сессию Парламентской ассамблеи ЕВРОНЕСТ, прошедшую на днях в Ереване.

«Коллеги передали мне, что у азербайджанцев нет проблем с посещением Армении. То, что они не приехали в Армению на ПА ЕВРОНЕСТ обусловлено их отношениями с этой организацией. Они не видят проблем относительно сотрудничества с нами и посещений», - сказал Симонян.

