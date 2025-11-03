 Президент Ильхам Алиев: За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое | 1news.az | Новости
Политика

Президент Ильхам Алиев: За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое

First News Media13:55 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев: За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое

За последние десять лет средства, выделяемые азербайджанской науке, увеличились более чем вдвое.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.

«В период моего президентства внимание к этому направлению, то есть развитию азербайджанской науки, также уделялось в соответствии с политикой Великого лидера. Было предпринято много шагов», - добавил глава государства.

233

