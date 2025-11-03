Президент Азербайджана: Не было в истории другой такой страны, которая одержала бы столь яркую, полную и абсолютную Победу, как наша

Через несколько дней мы отметим пятую годовщину нашей славной Победы.

За последние пять лет во многих уголках мира происходили конфликты, войны, столкновения, и все познается в сравнении. Ученые хорошо это знают. Могу сказать, что не было в истории другой такой страны, которая одержала бы столь яркую, полную и абсолютную Победу, как наша.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на собрании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии наук Азербайджана.