Механизм «ƏDV geri al» будет распространятся на салоны красоты и косметологические центры
Механизм ƏDV geri al будет применяться к услугам, оказываемым парикмахерскими, салонами красоты и косметологическими центрами.
Как сообщает АПА, это отражено в предлагаемых изменениях к Налоговому кодексу, обсуждённых сегодня на заседании ММ.
Согласно поправкам, физические лица — потребители, приобретающие на территории Азербайджана товары у субъектов, осуществляющих розничную торговлю или общественное питание (за исключением нефтепродуктов, газовых продуктов, автомобилей, алкогольных напитков и табачных изделий), а также пользующиеся услугами парикмахерских, салонов красоты и косметологических центров, смогут получать возврат уплаченного НДС.
Порядок возврата НДС будет определён соответствующим органом (учреждением), назначенным исполнительной властью.
После обсуждения законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.