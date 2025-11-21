Изменена система голосования на конкурсе «Евровидение» - ПОДРОБНОСТИ

Европейский вещательный союз (EBU) анонсировал изменения в правилах голосования на международном песенном конкурсе «Евровидение 2026», которое пройдет в Вене в мае будущего года.

После периода всесторонних консультаций с членами EBU будут введены новые меры, которые обновят систему голосования на «Евровидении», сообщает 1news.az со ссылкой официальный сайт конкурса.

Среди изменений - возвращение профессиональных жюри на полуфиналы с расширенными и более разнообразными составами, включая молодых членов жюри в возрасте от 18 до 25 лет. Лимит голосов для зрителей, голосующих дома, будет сокращён вдвое на конкурсе 2026 года, чтобы поощрить распределение поддержки между большим количеством участников. Также будут введены улучшенные технические меры для выявления и блокировки скоординированных или мошеннических действий при голосовании. Более строгие ограничения на продвижение участников помогут снизить чрезмерное влияние третьих сторон, включая кампании, поддерживаемые государством.

Отмечается, что независимый советник, назначенный Исполнительным советом EBU, провёл тщательный анализ участия, тесно сотрудничая с генеральными директорами участвующих вещателей и организаторами других глобальных событий - его рекомендации были согласованы с отзывами глав делегаций членов EBU и легли в основу мер, направленных на укрепление системы голосования на конкурсе «Евровидение».

Ключевые изменения, объявленные для конкурса 2026 года:

Чёткие правила продвижения

Инструкции по голосованию и Кодекс поведения конкурса, которых должны придерживаться все участвующие вещатели, будут усилены, чтобы ещё более надёжно защитить конкурс от попыток недобросовестного влияния на голосование.

Обновлённые инструкции по голосованию допускают соответствующее продвижение артистов и их песен (что является обычной практикой в профессиональной музыкальной индустрии), но не поощряют непропорциональные рекламные кампании… особенно если они проводятся или поддерживаются третьими сторонами, включая правительства или государственные учреждения.

Участвующие вещатели и артисты не имеют права активно участвовать в таких кампаниях, содействовать им или способствовать их проведению, если это может повлиять на результаты голосования. Как указано в обновлённом Кодексе поведения, любые попытки недопустимого влияния на результаты приведут к санкциям.

Снижение максимального числа голосов

В рамках ежегодного пересмотра системы голосования были внесены изменения, направленные на активное вовлечение аудитории.

На конкурсе 2026 года максимальное количество голосов на один способ оплаты (онлайн, SMS и телефонный звонок) будет сокращено с 20 до 10. Зрителей будут активно поощрять распределять свою поддержку между несколькими участниками.

Возвращение системы 50/50 для полуфиналов и расширение состава жюри

Профессиональною жюри музыкальных экспертов вернутся в полуфиналы впервые с 2022 года, обеспечивая примерно 50/50 голосов жюри и аудитории, как это предусмотрено в финале конкурса. Это изменение направлено на обеспечение оптимального музыкального баланса и разнообразия песен, проходящих в финал, гарантируя, что высококачественные произведения с широкой художественной ценностью будут признаны наряду с популярными и массово привлекательными композициями.

Количество членов жюри увеличится с 5 до 7, а спектр профессиональных сфер, из которых могут быть выбраны члены жюри, будет расширен: теперь в жюри смогут входить музыкальные журналисты и критики, преподаватели музыки, творческие профессионалы (хореографы, режиссёры сцены), а также опытные деятели музыкальной индустрии. Чтобы отразить интерес конкурса у молодёжи, каждое жюри будет включать как минимум двух участников в возрасте 18–25 лет.

Все члены жюри будут обязаны подписать официальное заявление, подтверждающее, что они будут голосовать независимо и беспристрастно, не будут координироваться с другими членами жюри до начала конкурса и будут внимательны в использовании социальных сетей, не раскрывая свои предпочтения до окончания конкурса.

Усиленные технические меры безопасности

Помимо этих изменений, EBU продолжит тесно сотрудничать с партнёром по голосованию, компанией Once, для расширения современных систем безопасности конкурса, которые выявляют и предотвращают мошенническое или скоординированное голосование. Также будет усилен мониторинг подозрительных схем голосования, чтобы поддерживать доверие к результатам голосования зрителей.

Отмечается, что все обновления были одобрены Руководящей группой конкурса «Евровидение» - руководящим органом мероприятия, представляющим всех участвующих вещателей. Их влияние будет отслеживаться и оцениваться после конкурса 2026 года, чтобы при необходимости внести дальнейшие улучшения.

На Генеральной ассамблее EBU в начале декабря члены организации будут приглашены рассмотреть этот пакет мер и защитных механизмов и оценить, достаточно ли их для решения вопросов участия, без проведения голосования по данной теме.

После Генеральной ассамблеи EBU будет работать с членами организации, чтобы подтвердить участие в конкурсе следующего года. Полный список вещателей, участвующих в конкурсе 2026 года, будет опубликован до 25 декабря.

