Индийский самолет разбился на авиашоу в Дубае, пилот погиб - ВИДЕО

Пилот разбившегося на международной авиакосмической выставке Dubai Airshow истребителя Tejas скончался, сообщили ВВС Индии в соцсети Х.

Он не успел катапультироваться и получил смертельные травмы.

Сейчас создается следственная комиссия для выяснения причин аварии, заявили ВВС Индии.

Самолет потерпел крушение во время выполнения фигуры «Бочка». Над районом крушения поднимается столб черного дыма, детали инцидента уточняются.

Dubai Airshow 2025 открылась в ОАЭ 17 ноября 2025 г. Выставка проходит в Дубае в 19-й раз и продлится до 21 ноября 2025 г. На Dubai Airshow представляют новинки в авиации, космосе и обороне, а также проводят летные демонстрации.