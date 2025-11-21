Самая красивая девушка в мире: Названа победительница конкурса «Мисс Вселенная - 2025» - ФОТО - ВИДЕО

Победительницей 74-го конкурса «Мисс Вселенная» стала 25-летняя Фатима Бош Фернандес из Мексики.

Торжественная церемония прошла в столице Таиланда и собрала участниц из более чем 90 стран мира.

Помимо главного титула, жюри определило и трёх призёров:

- Первая вице-мисс (2-е место) — Правинер Сингх, Таиланд

- Вторая вице-мисс (3-е место) — Стефани Адриана Абасали Нассер, Венесуэла

- Третья вице-мисс (4-е место) — Ахтиса Манало, Филиппины

- Четвёртая вице-мисс (5-е место) досталась Оливии Яце из Кот-д’Ивуар.

Отметим, что Фатима Бош получила титул на фоне обсуждений и скандалов, связанных с организацией конкурса, но это не помешало ей продемонстрировать уверенность и харизму на сцене.

Фатиме Бош - 25 лет, родом из штата Табаско, Мексика. По образованию - дизайнер одежды: училась в Universidad Iberoamericana (Мехико), в Nuova Accademia di Belle Arti (Милан, Италия) и в Lyndon Institute (США). У неё были серьёзные личные сложности: в детстве ей поставили диагноз дислексия и СДВГ. Она активно занимается благотворительностью: помогает детям с онкологическими заболеваниями, участвует в проектах в поддержку мигрантов и экопроектах.